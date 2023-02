Tragedia di Carnevale a San Cosmo Albanese, muore un 17enne

il dramma

SAN COSMO ALBANESE Il carnevale di San Cosmo Albanese finisce in tragedia. Al termine delle celebrazioni in piazza si è appreso della morte di un ragazzo. Si tratta di un 17enne originario di San Giacomo d’Acri. Non è chiaro se il decesso sia conseguenza della caduta da un carro allegorico o legato ad altra causa. Il ragazzo sarebbe stato ritrovato lungo la strada provinciale 183 in località Santa Rosa, a un chilometro dalle porte del borgo, riverso in una pozza di sangue.

Ancora incerte, come detto, le dinamiche dell’accaduto e non si conoscono nemmeno le generalità della vittima. Sul caso stanno indagando i carabinieri della locale stazione coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano, mentre si attende l’arrivo sul posto del magistrato di turno.

Tra i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che avevano da poco terminato un intervento proprio a San Cosmo. La comunità di San Cosmo Albanese è sotto shock per quanto avvenuto a conclusione di una serena giornata di festa per le celebrazioni del Carnevale.