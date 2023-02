Casa su due piani prende fuoco, i vigili del fuoco salvano una coppia di coniugi

il fatto

CATANZARO I Vigili del fuoco di Catanzaro sede centrale sono intervenuti nella tarda serata di ieri nel comune di San Floro, villaggio Torre del Duca, per un incendio all’interno di uno stabile per civile abitazione strutturato su due livelli. Interessato dal rogo un veicolo parcheggiato all’interno di un magazzino situato al piano terra. Il fumo denso e acre ha invaso l’appartamento sovrastante dimora di una coppia di anziani. Il marito è riuscito a portarsi all’esterno dell’abitazione mentre la moglie ha trovato riparo sul terrazzo dove veniva raggiunta dai vigili del fuoco con supporto di autoscala e tratta in salvo. Ambedue i coniugi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Seu 118 per le cure del caso e controlli all’interno della ambulanza. Per loro non si è comunque reso necessario il trasporto in ospedale. L’Intervento dei vigili del fuoco è servito a estinguere il rogo all’interno del magazzino ed alla messa in sicurezza del sito. In via precauzionale, considerando la grande quantità di fumo all’interno della abitazione è stato consigliato ai proprietari di non ritornare nell’appartamento in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.