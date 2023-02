Aggredisce l’ex moglie davanti ai figli, 51enne arrestato a Catanzaro

la denuncia

CATANZARO Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio i carabinieri della di Catanzaro hanno arrestato un 51enne catanzarese, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono dovuti intervenire in un’abitazione dell’area sud del capoluogo per una lite tra ex coniugi. Al loro arrivo hanno trovato la moglie convivente che era appena stata oggetto di un’aggressione fisica di fronte a due figli minori. La donna ha poi raccontato ai carabinieri che quello era l’ennesimo episodio di violenza fisica e verbale che aveva subito, nel tempo, dal marito e che non aveva mai denunciato prima. I militari, nel frattempo, hanno portato la donna presso il Pronto Soccorso da cui veniva poi dimessa con lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Vista quindi la situazione i carabinieri hanno dichiarato l’uomo in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia. Al termine delle operazioni lo hanno condotto presso un altro domicilio in regime di arresti domiciliari. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.