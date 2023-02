Scoperto a Reggio tritolo in un terreno. È stato fatto brillare – VIDEO

Il fatto

REGGIO CALABRIA Due ordigni artigianali e 600 grammi di tritolo. È quanto hanno rinvenuto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia in località “Ciccarello” di Reggio. I militari hanno scoperto il materiale all’interno di un terreno privato, disabitato e di libero accesso. In particolare i carabinieri hanno ritrovato un involucro parzialmente sotterrato contenente tre panetti di tritolo innescati con dei detonatori a miccia, per un peso complessivo di 600 grammi e due ordigni artigianali di circa 200 grammi ciascuno.

Sul posto, tenuto conto della pericolosità di quanto rinvenuto, è intervenuto anche personale specializzato dei Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che ha tempestivamente messo in sicurezza il materiale esplosivo e provveduto, alla successiva distruzione, previa campionatura per la successiva sottoposizione ad analisi tecniche presso il RIS di Messina, al fine di verificarne la effettiva provenienza.