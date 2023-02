il match

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA – MONDO CAMERETTE CASERTA 71-88

(26-25, 42-43, 56-72)

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic 3, Fazzari, Jarasiunas 6, Monier, Datouwei 8, Morabito, Vita Sadi 9, Hajrovic 13, Boffelli 18, Lopez, Miscimarra 4, Labovic 10.

Coach: Del Vecchio.

MONDO CAMERETTE CASERTA: Mastroianni 2, Dmitrovic 20, Orlando, Ordine 15, Garcia 25, Olivetti 9, Puoti 1, Delic 14, Nacca 2.

Coach: Monteforte

LAMEZIA TERME Si chiude con una sconfitta casalinga contro Caserta la prima fase della stagione del Basketball Lamezia, la cui seconda parte sarà una fase di rodaggio ormai per il prossimo campionato, non avendo dalla propria parte il calcolo delle probabilità per risalire fino in testa al girone argento.

Qualche assenza per parte ad inizio gara, con nelle fenici Monier iscritto a referto ma non arruolabile per problemi ad un occhio, negli ospiti tra i titolari anche Dmitrovic, visto a Lamezia nelle ultime uscite della scorsa stagione. Motivazioni opposte: Caserta ha in palio l’accesso al raggruppamento oro che darà accesso ai primi 3 posti validi per il salto di categoria, Lamezia ha la certezza di non poter migliorare il proprio piazzamento ma la voglia di chiudere al meglio la prima fase al Palasparti.

Inizio gara punto a punto, con padroni di casa che raggiungono 6 punti di massimo vantaggio (18-12) e coach Monteforte che in panchina si fa sentire a gran voce dai suoi. Caserta riesce a rientrare in gara, ed il primo quarto si chiude sul 26-25. Secondo quarto che vede in avvio qualche palla persa di troppo per le fenici, campani che ne approfittano e mettono la testa avanti (31-37), coach Del Vecchio richiama in campo Vida Sadi prima e Datouwei poi, con a 3 minuti dall’intervallo lungo punteggio sul 38-41. Negli spogliatoi si va sul 42-43, con il tiro in sospensione finale di Boffelli (top scorer nei primi due quarti con 16 punti) che viene respinto dal ferro negando il nuovo sorpasso gialloblu.

Terzo quarto con Caserta più performante nel pitturato avendo alcuni miss match a favore (49-56), Lamezia che sporca le percentuali in attacco costringendo coach Del Vecchio al time out con 3:36 sul cronometro e 7 punti da recuperare. Ai 100 secondi Caserta allunga (55-66), chiudendo il terzo quarto a proprio favore sul 56-72. Ordine e Delic continuano a far valere la differenza di altezza, il piano partita di Boffelli e compagni di evitare i rifornimenti non funziona al meglio inizialmente, con il giocatore di origine argentina a provare a riorganizzare la fase offensiva. A 5:36 dalla fine della partita ospiti avanti sul 63-76, a 4:26 qualche parola di troppo tra giocatori suggerisce agli arbitri di richiamare all’ordine la situazione ma senza sanzionare falli tecnici per non inasprire la contesa. Caserta mette in campo più energia nel finale rispetto a Lamezia, con negli ultimi 140 secondi sul parquet anche i componenti in panchina dei due schieramenti. Gara che si chiude sul 71-88 con Caserta che festeggia il sesto posto complice anche la sconfitta di Potenza.