il personaggio

Dopo sette mesi si chiude con un nulla di fatto l’inchiesta su don Mattia Bernasconi, vicario parrocchiale della parrocchia milanese di San Luigi Gonzaga, accusato di vilipendio per aver celebrato messa in costume da bagno il 24 luglio nelle acque calabresi di Capo Colonna, con un materassino utilizzato come altare: la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, ha disposto per lui l’archiviazione. A riferirlo è il sito di Repubblica.