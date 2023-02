Cirò Marina, blitz dei Nas in un locale. Carne senza etichettatura e irregolarità

i controlli

CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina unitamente al personale specializzato del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Cosenza, hanno effettuato una serie di controlli presso gli esercizi di ristorazione del territorio a tutela e salvaguardia dei consumatori. Presso un noto locale della movida cirotana, i militari hanno riscontrato la presenza di circa 10 kg di carne di vario genere assolutamente priva della prevista etichettatura e qualsivoglia elemento informativo sulla relativa rintracciabilità; nello specifico, tagli di hamburger e salsicce esposte nel bancone del locale, peraltro non conservati in maniera idonea in accordo alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria. A seguito di un controllo più approfondito, i militari hanno riscontrato anche l’assenza della necessaria documentazione sanitaria che potesse attestare la provenienza dei prodotti alimentari in vendita ed il rispetto delle norme relative al loro trasporto, nonché irregolarità riguardo ai protocolli igienico sanitari “Haccp” e le previste comunicazioni comunali sull’apertura delle attività commerciali “Scia”. Il locale era già stato oggetto di sospensione temporanea della relativa licenza emesso dal Questore della Provincia di Crotone su proposta della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina a seguito di alcuni gravi episodi che ne avevano compromesso la sicurezza dei cittadini.