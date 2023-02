Un derby da brividi: Nasti la ribalta nel recupero, è gioia Cosenza

calcio serie B

COSENZA Un derby dall’esito clamoroso: nell’ultimo turno del campionato di serie B il Cosenza ribalta la Reggina con una doppietta di Nasti nei minuti finali per un 2-1 finale che ha dell’incredibile, per come si era messa la partita e per i diversi valori in campo. L’allenatore del Cosenza Viali pesca i jolly alla panchina mentre il tecnico reggino Inzaghi paga forse i cambi conservativi dopo il vantaggio iniziale.

IL TABELLINO

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Meroni, Rigione, D’Orazio; Brescianini, Voca (61′ Calò), Florenzi (69′ D’Uros); Marras, Cortinovis (81′ Delic); Zilli (69′ Nasti). In panchina: Marson, Vaisanen, Kornvig, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Martino, La Vardera. Allenatore: William Viali.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti (81′ Bouah); Fabbian, Majer, Hernani (46′ Crisetig); Canotto (61′ Rivas), Gori (61′ Strelec), Cicerelli (73′ Camporese). In panchina: Contini, Lagonigro, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov, Ménez. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Marcatori: 44′ Gori, 90’, 92’ Nasti (C)

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1. Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. A-VAR: Simone Sozza di Seregno.

Note – Ammoniti: Cortinovis (C), Gori (R), Crisetig (R), Ménez (R), Vaisanen (C). Calci d’angolo: 6-1. Recupero: 1’pt; 5’st.