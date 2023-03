Naufragio a Cutro, Piantedosi: «Lasciamo lavorare la magistratura»

La polemica

ROMA «L’assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l’imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall’Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo o distress a bordo, evidenziando la presenza di una persona sopra coperta e altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell’imbarcazione. Poi c’è stato un peggioramento delle condizioni meteo». È quanto ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero.

«Sono disponibile per un’informativa ogni giorno – ha sostenuto – ma è doveroso e opportuno lasciar fare alla magistratura. Non ho difficoltà a tenere informato il Parlamento, ma lasciamo fare alla magistratura che significa dare la parola alla sede più giusta».

Il ministro poi ha detto: «Mai nessuna nave di ong si è mai posizionata in quel tratto di mare per effettuare ricerca e soccorso, ma aggiungo che nessuno ha detto alle navi di non presidiare quel tratto di mare».

Schlein al ministro: «Si dimetta»

«Utilizzeremo ogni atto a nostra disposizione di sindacato ispettivo per fare piena luce sulle responsabilità non soltanto del ministero dell’Interno ma naturalmente anche del ministero che rappresenta il ministro Salvini, e il ministro Giorgetti». Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein intervenendo in Commissione Affari Costituzionali della Camera, dove oggi è stato audito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in relazione al tragico naufragio di Crotone. «Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura (sul naufragio di migranti a Cutro, ndr), ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti». Prima della neosegretaria dem, avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs).