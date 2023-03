Fico a Cosenza: «Sull’autonomia differenziata Occhiuto sbaglia. Schlein? Insieme si può lavorare»

la visita

COSENZA «Se c’è una maggiore sensibilità sui temi per noi fondamentali con la neo segretaria del Pd, Elly Schlein, certamente si potrà lavorare insieme, nell’interesse dei cittadini». Lo ha detto, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa a Cosenza, Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 stelle ed ex presidente della Camera. «Mi riferisco, in particolare – ha aggiunto Fico – a salario minimo e reddito di cittadinanza».

Autonomia differenziata

«Con l’autonomia differenziata avremo inevitabilmente un Paese a due velocità». Così Fico sull’autonomia differenziata. «Non condivido, dunque – ha aggiunto Fico – il parere del presidente della Regione Calabria, Occhiuto, secondo cui questa riforma non è una delega in bianco. In realtà lo è. L’Autonomia differenziata indebolisce la Calabria e i calabresi. Il punto fondamentale è che i Lep devono essere identificati e dopo si può capire se quel fabbisogno standard è funzionante. Molti Comuni, probabilmente, avranno bisogni di risorse aggiuntive dopo l’identificazione dei Lep e dunque bisognerà trovarle. Una prospettiva che non è prevista dal ddl Calderoli». Fico domani sarà a Vibo Valentia e a Roccella Jonica discutere di questo tema.