Intimidazioni a Praia, Magorno: «Urgente rafforzare i presidi delle Forze dell’ordine»

La reazione

DIAMANTE «Esprimo la più ferma condanna per l’ultimo grave atto intimidatorio verificatosi a Praia a Mare, che si aggiunge ad altri inquietanti fatti accaduti nel nostro comprensorio». Lo dice il sindaco di Diamante. Ernesto Magorno che aggiunge: «Una serie di accadimenti che al di là delle espressioni di condanna e di vicinanza alle comunità colpite, richiama ancora una volta con urgenza la necessità di azioni concrete e sistematiche a cominciare dal rafforzamento di uomini e dei presidi delle Forze dell’Ordine nel nostro comprensorio, che ringraziamo per l’encomiabile lavoro che svolgono quotidianamente. Diamante, come già ribadito in diverse occasioni, è pronta senza indugi a fare la sua parte»