La strage di migranti

CROTONE Diversi cittadini della Zona del naufragio di steccato di Cutro hanno chiamato la prefettura di Crotone e il Comune per far sapere di essere disposti a mettere a disposizione i propri loculi per la sepoltura delle vittime.

Per ora si tratta di cittadini di Botricello e di Vibo Valentia. Sono al momento 68 le vittime del naufragio, i loro corpi sono tutti nel palasport di Crotone, in attesa della sepoltura.