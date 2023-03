Sono tredici i migranti ricoverati all’ospedale di Crotone, sei di questi nel reparto di Pediatria

il naufragio di cutro

CROTONE Sono in tutto tredici i pazienti ricoverati all’ospedale di Crotone a seguito del naufragio di migranti di domenica scorsa. A renderlo noto è l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. Sei dei tredici pazienti sono ricoverati presso l’U.o.c. di Pediatria. Le condizioni generali di tutti i ricoverati non destano al momento particolari preoccupazioni. L’Asp di Crotone ha tenuto a specificare le informazioni sui quadri clinici dei sette pazienti non ricoverati in Pediatria. Una persona si trova nel reparto di Medicina per un addensamento polmonare e sindrome da schiacciamento agli arti inferiori. Un’altra persona si trova presso il reparto di Geriatria per un addensamento polmonare da inalazione kerosene. In Chirurgia Generale è ricoverata una persona per trauma cranico facciale, fratture pluriframmentarie delle pareti anteriori e mediale del seno mascellare, del pavimento dell’orbita omolatera e della parete nasale e sindrome da contatto e inalazione da kerosene. Nel reparto di Anestesia e Rianimazione è ricoverato un paziente con sindrome da annegamento e intossicazione da kerosene, ferita lacerocontusa al palmo della mano destra (senza lesioni o fratture). E poi ancora varie escoriazioni sul tronco-addome. Nell’Area Covid, infine, si trovano tre pazienti positivi. Uno di questi presenta anche una ferita lacerocontusa al polso destro, a un altro paziente dei tre è stata diagnosticata una polmonite e trauma con algie addominali.