Covid, in Calabria tasso di positività al 4,26%. Diminuiscono i ricoveri

il monitoraggio

CATANZARO Sono 63 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 4,26%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 1 decesso e 59 guariti. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-10, in totale sono 82), e i ricoveri in terapia intensiva (-1, in totale sono 4).

Il bollettino della Regione

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 631768 (+63) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aasp della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4248029 (+1.479).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 332 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 311 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112425 (111991 guariti, 434 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 367 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 322 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188122 (186632 guariti, 1490 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 28 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59892 (59611 guariti, 281 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 171 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209240 (208317 guariti, 923 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 41 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53527 (53326 guariti, 201 deceduti).