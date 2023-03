«Un dramma che non si cancellerà mai dalle nostre menti». A Cutro la Via Crucis per le vittime del naufragio – FOTO

LA STRAGE DEI MIGRANTI

CUTRO Una migliaio di persone stanno partecipando alla Via Crucis organizzata dalla Vicaria di Belcastro e di Isola Capo Rizzuto in memoria dei migranti vittime del naufragio di domenica scorsa a “Steccato” di Cutro. In testa al corteo c’è la croce realizzata, su incarico di don Francesco Loprete, parroco di “Le Castella” di Isola Caporizzuto, dall’artista Maurizio Giglio con i resti del barcone affondato.

«Abbiamo voluto realizzare questa croce – ha detto don Francesco – per ricordare i tanti innocenti morti nel naufragio. Questo dramma non si cancellerà mai dalle nostre menti. Dopo duemila anni Cristo è ancora in Croce». Alla Via Crucis partecipa l’arcivescovo di Crotone, monsignor Angelo Raffaele Panzetta. «Siamo qui – ha detto il presule – animati dalla speranza e in spirito d’unione con i nostri fratelli musulmani, nel silenzio e in preghiera, dietro la Croce salvifica». All’iniziativa è presente anche l’imam della moschea di Cutro, Mustafa Achik. La croce, a conclusione del rito, sarà donata alla parrocchia di Steccato di Cutro. (Ansa)