Discarica “deturpa” Camoli di Amantea, in sette si calano in un vallone per pulire – FOTO

Volontariato

AMANTEA Sette volontari si sono calati in un vallone ad Amantea per recuperare ed eliminare i rifiuti gettati in contrada Camoli. Una zona dall’elevato pregio paesaggistico visto che si trova nella zona alta della cittadina davanti al maestoso scenario degli Scogli di Isca con lo sfondo lo Stromboli.

Un paesaggio che era stato “violentato” dalla presenza di una vera e propria discarica di rifiuti di ogni genere. Grazie all’opera dei volontari questo scempio è stato sanato. Tra i rifiuti recuperati dai volontari ci sono un frigorifero d’epoca, due poltrone, una televisione anch’essa d’epoca, oltre ad un materasso matrimoniale e a materiale elettronico. I volontari hanno anche provveduto a contattare la ditta che si occupa della raccolta differenziata ad Amantea, la Lamezia Multiservizi, che ha assicurato la massima disponibilità per ritirare e smaltire tutto il materiale recuperato.