sport

Inizia al meglio la seconda fase stagionale per il Basketball Lamezia che sbanca Rende dopo una gara condotta fin dal primo quarto sempre in doppia cifra di vantaggio. Fenici che vedono recuperato capitan Monier nel quintetto iniziale, e dopo aver subito due canestri (4-0) prendono in mano la gara andando avanti fino a 9 punti di vantaggio (10-19). Di squadra Lamezia chiude avanti il primo quarto sul 25-15, con tripla di Malkic nel finale. Secondo quarto con le due squadre che rispondono canestro su canestro, ma prima dell’intervallo Monier e compagni trovano un nuovo allungo che vale il 50-33 con cui si va al riposo. Nelle fenici un solo tiro libero sbagliato sui 10 tirati con 3 delle 5 triple messe a segno che portano la firma del giovane Jarasiunas, nei padroni di casa Sakinis in doppia cifra (10 punti) dopo i primi due quarti. Parziale di 10-3 in proprio favore al rientro in campo per i gialloblu, Rende prova una reazione ma Lamezia tiene il colpo (46-70, con nessuna delle due squadre che va a referto negli ultimi 2 minuti). Inizio di ultimo quarto che parte in equilibrio (9 punti a testa), Rende approfitta di qualche persa di troppo di un più rilassato Lamezia (65-81). Ultimo minuto con in campo anche i giovani Miscimarra e Lopez nelle fenici, e partita che si chiude sul 84-73 in favore di Lamezia. Domenica prossima turno casalingo contro i giovani del Forio, per poi dopo osservare il proprio turno di riposo e tornare in campo il 25 marzo in trasferta a Sant’Antimo.