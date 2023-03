Al Liceo Telesio di Cosenza si dibatte di emancipazione femminile

l’appuntamento

COSENZA Reduce dal successo ottenuto dal suo ennesimo lavoro cinematografico, il regista cosentino Francesco Gallo, storico, docente, scrittore, giornalista ed esperto di Storia dello Sport, incontrerà, martedì 7 marzo, alle ore 15, gli studenti del Liceo Telesio per parlare loro del difficile percorso dell’emancipazione femminile attraverso lo sport olimpico, che è poi il tema del suo nuovo intenso documentario: “Le Dee di Olimpia” , presentato in anteprima al cinema San Nicola e che per l’occasione sarà nuovamente proiettato nella pregevole Biblioteca del Liceo. Utilizzando un linguaggio immediato, innovativo, e forte della sua grande sensibilità Gallo parlerà ai telesiani di lotte politiche e sociali lungo le quali molte atlete hanno scritto alcune delle pagine più belle nella storia delle Olimpiadi moderne. Dalle lotte per il diritto al voto di inizio ‘900, alle prime partecipazioni ai Giochi; dalla crescita dello sport femminile come propaganda politica sotto le dittature, passando alle conquiste politiche e sociali degli anni Sessanta; dal post-femminismo fino al raggiungimento della parità numerica nelle gare di inizio secolo.

Il Dirigente del Liceo Telesio, Antonio Iaconianni ha espresso la sua soddisfazione per l’evento in programma: «Le donne – ha detto- hanno scritto importanti pagine di storia dell’umanità e sostenuto grandi battaglie per vedersi riconoscere i più elementari diritti, e ciò nonostante ancora oggi in molte parti del mondo sono rese oggetto di violenza e profonde discriminazioni. Ecco perché – ha proseguito Iaconianni- alla vigilia della Giornata Internazionale della donna, sarà interessante conoscere, su tematiche di difficile trattazione, il punto di vista di un giovane e talentuoso regista della nostra città, il quale unendo alla tematica dello sport quella sociale, ci racconta come le donne, a prescindere, dalle altalenanti possibilità di accesso, sono state da sempre protagoniste, dentro e fuori le gare». Oltre al Dirigente, a fare gli onori di casa martedì saranno la Direttrice della Biblioteca Stefano Rodotà, Antonella Giacoia, e i professori Silvana Gallucci e Pierluigi Pedretti, che rispettivamente introdurranno e coordineranno i lavori.