Caffè ecosostenibile, alla Mediterranea il progetto

L’iniziativa

REGGIO CALABRIA Sviluppare una filiera del caffè sostenibile. È l’iniziativa che verrà lanciata all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria giovedì 9 marzo 2023 alle ore 10 nella Sala Organi Collegiali Cittadella Universitaria (via dell’Università 25).

Un’inziativa promossa dall’Ateneo reggino con il Caffè Mauro. Si tratta in particolare di una collaborazione per lo sviluppo di una filiera del caffè sostenibile, attraverso il riutilizzo degli scarti di lavorazione e la valorizzazione del talento locale con nuove opportunità di formazione per i laureandi dell’Ateneo reggino.

All’appuntamento interverranno Giuseppe Zimbalatti (rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria), Giovanni Enrico Agosteo, (direttore Dipartimento di Agraria UniRC), Davide Padelli (Chief Executive Officer Caffè Mauro Spa), Marco Poiana (docente di Tecnologie Alimentari UniRC) e Valerio Chinè (Chief Operating Officer Caffè Mauro Spa).