Il Consiglio dei ministri a Cutro si terrà il 9 marzo

la tragedia di migranti

ROMA Il Consiglio dei ministri è convocato per giovedì 9 marzo nel comune di Cutro, nel Crotonese. La riunione si terrà nel corso del pomeriggio. Saranno successivamente comunicati l’orario, la sede e l’ordine del giorno. Così una nota di palazzo Chigi. Era stata la premier Giorgia Meloni ad annunciare la volontà di tenere la prossima seduta nel Comune del naufragio in cui sono morti più di 70 migranti. Nei giorni scorsi Meloni aveva detto che «già qualche giorno fa avevo discusso dell’eventualità di riunire il Consiglio dei ministri a Cutro. Non è vero che scappo o taccio rispetto a questa materia. Guardare a quello che si può fare per evitare che queste tragedie accadano ancora. Noi lavoriamo per questo dal primo giorno nel disinteresse di chi oggi si straccia le vesti. Il modo migliore per evitare che la gente muoia è evitare le partenze illegali». Con riferimento alle polemiche politiche, legate soprattutto alle dichiarazioni del ministro dell’Interno Piantedosi, la Meloni aveva dichiarato che «l’opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, non fa più notizia. La questione è molto semplice nella sua tragicità. Non è arrivata alle nostre autorità alcuna comunicazione di emergenza da Frontex».