Incendio in un’abitazione a Cenadi, va a fuoco la copertura

il rogo

CENADI Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Chiaravalle Centrale – è intervenuta in corso Umberto nel comune di Cenadi per l’incendio abitazione con struttura su tre livelli situata nel centro storico.

Il rogo originatosi dalla canna fumaria si è propagato velocemente alle travi ed alla copertura con perline in legno del locale sottotetto. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio limitando i danni alla sola porzione della copertura in prossimità della canna fumaria nonché alla messa in sicurezza del sito.

Non si registrano danni a persone.