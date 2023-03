Vincenzo Rota console onorario del Messico in Calabria

la collaborazione

COSENZA È stato ufficializzato il Consolato Onorario del Messico in Calabria, questo pomeriggio a Cosenza. Alla cerimonia era presente l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa De Alba, che ha designato Vincenzo Rota quale Console Onorario. Rota, 53 anni, imprenditore, ha accolto l’importante incarico con entusiasmo ed emozione. «Mi onora – ha detto Vincenzo Rota – questo prestigioso incarico. Sarà mio obiettivo promuovere con impegno assoluto la cooperazione tra i due paesi, che sono per molti versi simili e, che insieme, possono vedere accrescere non solo gli scambi commerciali, peraltro in via di consolidamento quelli nel settore turismo, hi tech e agroalimentare, ma anche la comunanza tra le diverse storie culturali a beneficio delle comunità messicana e italiana, che abitano rispettivamente in Italia e in Messico».

Alla cerimonia che ha sancito la nascita del decimo consolato del Messico in Italia, presenti anche i rappresentanti delle istituzioni civili e militari.

«Oggi – ha dichiarato l’ambasciatore Carlos Garcìa De Alba – ho incontrato il presidente della Regione Roberto Occhiuto. Abbiamo avviato una prima proficua interlocuzione che sarà da questo momento condotta dal Console Rota il quale è figura idonea ad accogliere il prestigioso incarico. La sua esperienza imprenditoriale e commerciale con i Paesi esteri – ha concluso Garcìa De Alba – sarà messa a disposizione per un progetto di sviluppo comune, dal quale tutti trarranno beneficio e grandi opportunità».