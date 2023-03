Derby Crotone-Catanzaro, Mancuso: «Si svolga all’insegna della solidarietà»

il commento

«Lo sport, a partire dal calcio, è un grande catalizzatore di emozione, ma, specie dopo l’immane tragedia dei migranti dell’altro giorno, deve servire anche a consolidare la coesione fra le nostre comunità e a risvegliare la speranza, dove prima c’era solo rassegnazione, per una società migliore». Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: «La Calabria ha dimostrato all’Italia e al mondo intero, prestando soccorso a chi (fuggendo da Paesi angustiati da guerre e carestie) ha trovato una tragica morte nelle acque delle nostre coste, slancio umanitario e abnegazione. Sappia dunque preservare, anche in occasione del derby calcistico Crotone-Catanzaro di lunedì prossimo nella città pitagorica, quello spirito di straordinaria e generosa carica umanitaria». Conclude il Presidente del Consiglio regionale: «Auspico che tutti noi – a partire dalle società sportive, entrambe consapevoli dell’importanza di garantire uno svolgimento sereno della gara – si riesca, ciascuno per la propria responsabilità, a tenere alta, anche in quest’occasione sportiva, la reputazione che fa della Calabria una regione accogliente e dal grande cuore solidale, grazie al suo plurimillenario patrimonio di civiltà e cultura».