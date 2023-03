«Giornata storica per San Giovanni in Fiore»

La reazione

SAN GIOVANNI IN FIORE «Una giornata storica per la Capitale della Sila, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso il titolo di Città a San Giovanni in Fiore». Così commenta l’associazione “Il Fiore di San Giovanni” che aggiunge: «Un riconoscimento importante, fortemente voluto dall’amministrazione Succurro e votato in consiglio comunale che ha portato all’ottenimento di un titolo che come gruppo Il Fiore di San Giovanni, vogliamo non resti solo un ornamento».

«Un titolo che si rifletterà nel miglioramento dei servizi – sottolineano gli esponenti del sodalizio – nel compimento di opere pubbliche importanti dedicate al miglioramento della qualità della vita dei sangiovannesi e allo sviluppo sostenibile del territorio e dello splendido patrimonio naturalistico che abbraccia San Giovanni in Fiore. Un abito nuovo, quello di città, da cucire addosso ad un territorio ricco di risorse e potenzialità che aspettano di essere sfruttate nel migliore dei modi».

«Una città quella di Fiore- concludono dall’associazione – destinata a percorrere un cammino nuovo, consapevole e ben strutturato, un cammino avviato da oltre due anni dall’amministrazione Succurro con cui stiamo lavorando in prima linea come gruppo Fiore, portando un contributo concreto e fattivo dedicato allo sviluppo economico, sociale e culturale della nostra Città. Con orgoglio oggi, come gruppo Fiore, chiamiamo col suo nome San Giovanni: una Città che merita ancora tanto, una Città per cui nel passato, nel presente così come nel futuro continueremo a lavorare con impegno e passione, con l’obiettivo di portarla sempre più in alto».