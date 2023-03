Presentata l’Italia delle Donne e la seconda edizione del Premio Jole Santelli nella sala stampa della Camera

l’evento

ROMA Oggi, nella sala stampa della Camera dei Deputati, con l’onorevole Federico Mollicone Presidente Commissione Cultura della Camera, Angelo Piero Cappello direttore del CEPELL, Mariangela Preta Direttore del Festival “La Calabria delle donne” e Fulvia Toscano direttore della “Sicilia delle donne”, è stato presentato il Festival “l’Italia delle donne”. Il festival calabrese, patrocinato dalla Regione Calabria e da Calabria Film Commission, è dedicato alle donne tra Istituzioni e Politica e vede il coinvolgimento di tutto il territorio regionale con 32 appuntamenti in cui saranno raccontate 45 storie di donne, dalle prime sindache alla prima parlamentare, dalle donne del volontariato alle donne della resistenza. Si parte il 10 marzo dal liceo scientifico “Volta” di Reggio Calabria dove si parlerà di Giulia figlia dell’Imperatore Augusto e si concluderà il viaggio a Cosenza presso il Museo dei Brettii e degli Enotri con la figura di Anna Maria Nucci il 31 di Marzo.

Nella stessa conferenza è stata anche annunciata la seconda edizione del Premio culturale Jole Santelli, evento conclusivo del Festival, che quest’anno sarà dedicato alle donne delle istituzioni. Le premiate dell’edizione 2023 saranno quattro grandi donne del nostro Paese: il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, la direttrice del Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo Caterina Greco, il rettore dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni, la garante della Salute della Regione Calabria Annamaria Stanganelli.

Premio anche alla memoria di Emanuela Setti Carraro per l’impegno delle infermiere Volontarie Italiane, a ritirarlo l’Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie Emilia Bruna Scarcella.

A presentare l’evento, che quest’anno si svolgerà a San Giovanni in Fiore, sarà Francesca Russo. Un ringraziamento particolare a Rosaria Succurro Sindaco della Città di Gioacchino da Fiore.