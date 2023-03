Azienda “Dulbecco” di Catanzaro, La Regina verso la nomina a commissario

sanità

CATANZARO Vincenzo La Regina, attuale commissario dell’azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro, è in pole position per diventare il commissario straordinaria dell’azienda unica “Dulbecco” nata della fusione per incorporazione dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio. Secondo quanto trapela da fonti qualificate il nome di La Regina sarebbe stato indicato oggi dal Senato Accademico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro: per la nomina ufficiale di La Regina alla guida della “Dulbecco” serve l’intesa con il presidente della Regione e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto, che peraltro – secondo fonti della Cittadella – avrebbe già indicato la Regina in una rosa di manager proposti all’ateneo. La nomina di La Regina dovrà comunque essere cristallizzata in un Dca dello stesso Occhiuto che avrebbe lo scopo di evitare il “vuoto gestionale” che sarebbe determinato dalla decadenza automatica degli organi dirigenziali della Mater Dominie del Pugliese Ciaccio con la pubblicazione sul Bur dell’intesa di recente sottoscritta tra Regione e Umg. (c. a.)