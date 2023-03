Clelia Badolato verso un posto da assessore a Rende (in quota Loizzo)

i nodi politici

RENDE Clelia Badolato in pole position per diventare assessore comunale a Rende al posto di Annamaria Artese. Ci sta pensando – secondo quanto riferisce la Gazzetta del Sud – il sindaco sospeso Marcello Manna. Ad effettuare la nomina sarebbe l’assessore anziano Franchino De Rango. Manna è sospeso per l’obbligo di dimora, in attesa della pronuncia della Cassazione il prossimo 4 aprile sugli sviluppi di un’inchiesta della Procura di Cosenza. Ed anche Artese è tuttora impedita dall’esercitare le sue funzioni.

La nomina di Badolato, però, non sarebbe tecnica, perché l’ex assessore provinciale del centrosinistra è una donna di Simona Loizzo, deputato della Lega.

Non è noto se questa operazione sia avallata dal partito a livello regionale, attesi i problemi giudiziari esistenti su Rende e certamente non piacerà a Fratelli d’Italia che non è rappresentata nella giunta civica e che vorrebbe lanciare una candidatura di centrodestra per le elezioni che saranno il 2024, sempre che non intervenga lo scioglimento per mafia. (redazione@corrierecal.it)