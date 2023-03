In dono al Papa un frammento del barcone di Cutro

il simbolo della tragedia

CITTÀ DEL VATICANO «Non li abbiamo potuti accogliere come siamo abituati a fare, come avremmo voluto: il frammento di legno, che oggi abbiamo donato al Papa, è una piccola parte dell’imbarcazione che dieci giorni fa, a pochi metri dalla spiaggia di Cutro, ha urtato contro una secca, scaraventando in mare quasi duecento persone». Lo hanno raccontato all’Osservatore Romano due sacerdoti della diocesi di Crotone-Santa Severina, don Mirco Pollinzi e don Francesco Gentile, della parrocchia di Isola Capo Rizzuto, che hanno portato questo dono, simbolo della tragedia, al Papa al termine dell’udienza generale di oggi.