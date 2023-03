Cisterna di gas si ribalta dopo uno scontro tra due camion, chiuso un tratto di strada dell’A2

il fatto

COSENZA A causa di un incidente lungo l’A2 “Autostrada del Meiterraneo”, all’interno della galleria “Colle Trodo” (ql chilometro 165,000,) è temporaneamente chiuso il tratto nel territorio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza, in direzione Fisciano. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due mezzi pesanti provocando il ribaltamento di una cisterna che trasportava gas. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita. Sul posto è presente il personale Anas, delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco, per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento, i veicoli vengono deviati, allo svincolo di Mormanno con rientro in A2 allo svincolo di Laino Borgo.