Cutro capitale del dolore. In 5mila per non dimenticare la strage. «Questo premier non vi rappresenta» – FOTO E VIDEO

La tragedia dei migranti

CUTRO «Il primo ministro non ha avuto il coraggio di venire a darci le condoglianze. Questo primo ministro non vi rappresenta. Non ho trovato differenze tra i talebani e il governo attuale italiano». Le parole durissime di uno dei sopravvissuti alla strage di migranti risuonano sulla spiaggia di Steccato di Cutro. È lì che arriva il corteo che chiede di fermare le stragi nel Mediterraneo. Lì dove, ogni giorno, il mare restituisce un corpo: bambini, adulti, donne recuperati nel “cimitero liquido”. I famigliari delle vittime si sentono abbandonati dalle istituzioni, ma non dai calabresi. «Ringrazio il popolo civile, calabrese, crotonese. Hanno pianto accanto a noi, ci sono stati accanto tutto il tempo». Il tempo del dolore per alcuni non finirà mai. Chiedono verità, rispetto e giustizia. E più considerazione dallo Stato italiano. Chiedono anche scusa, con grande compostezza, per la manifestazione di giovedì scorso: «Abbiamo bloccato le strade perché nessuno ci ascoltava».

Almeno 5mila i partecipanti al corteo

“Mai più stragi di migranti nel Mediterraneo”. È quello che si legge si uno dei manifesti che aprono il corteo, partito pochi istanti fa a Steccato di Cutro, per ricordare le vittime del naufragio del 26 febbraio scorso. Ad aprire la manifestazione, dietro allo slogan della “Rete 26 febbraio”, sono alcuni dei famigliari delle vittime del naufragio. Sono almeno 5mila i partecipanti.

Il corteo attraversa le stradine della frazione Steccato e si dirige verso la spiaggia dove domenica 26 febbraio è avvenuto il naufragio dei migranti. Fra le persone presenti alla manifestazione, Cecilia Strada, figlia di Gino Strada, Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, e l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Tra gli striscioni portati dai manifestanti uno recita: «Cutro, la strage è di Stato, difendete le persone non i confini».

Lucano: «A volte mi vergogno di essere occidentale»

«Questa croce è il simbolo della sofferenza oggi – ha detto Lucano –. È istintivo essere qui. C’è una piccola comunità a Riace che è rimasta sconvolta. Certe volte ci penso e mi vergogno di essere un cittadino occidentale. Quando ci sono queste fasi emergenziali, le comunità calabresi sono scosse e prevale subito quello spirito di solidarietà che non dimostra il governo. Sono anni e anni che imperversano, che si tenta di colpevolizzare e di criminalizzare le Ong, i salvataggi, chi si occupa di solidarietà. Per loro il paradigma è all’opposto. A Riace non c’era un’utopia era l’istinto della normalità. Quando ci sono emergenze, degli sbarchi, è un fatto normale. Non è normale tergiversare o dire che la responsabilità è di uno o di un altro e quel tempo diventa letale come è successo».

Cecilia Strada: «La politica rinsavisca»

«Oggi siamo qui per far sentire alle autorità la voce della società civile», dice Cecilia Strada, di Emergency. «Noi abbiamo presentato insieme ad altre associazioni un esposto alla Procura della Repubblica affinché la magistratura faccia luce sui ritardi che hanno provocato la morte di tante persone, ancora non sappiamo quante. Le stiamo provando tutte – aggiunge Strada – per far sì che la politica rinsavisca e torni a basare le proprie scelte sul rispetto della vita umana e la dignità di tutti gli esseri umani non solo quelli che percepiamo vicini a noi».

Per i giornalisti un pass dedicato alla collega afghana morta nel naufragio

Nel corteo anche il segretario regionale della Cgil Calabria Angelo Sposato, il sindaco di Melissa Raffaele Falbo e tanti altri cittadini comuni con la fascia bianca al braccio. Il corteo è preceduto dalla croce realizzata con il legno del barcone naufragato. I giornalisti che in queste due settimane hanno seguito gli sviluppi della vicenda, hanno deciso di partecipare alla manifestazione di oggi indossando un pass che riproduce quello della giornalista afghana Amarkhel Torpekai deceduta nel naufragio.

Voce: «Cosa si poteva fare? L’abbiamo visto questa notte»

«Cosa si poteva fare? L’abbiamo visto questa notte. Questa notte sono state portate centinaia di migranti. Sappiamo come fare, l’abbiamo già fatto, dobbiamo continuare a farlo. Questa gente non deve restare a mare nemmeno un minuto di più». Lo dice a LaPresse il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, presente a “Fermiamo la strage subito”, manifestazione organizzata dopo il naufragio avvenuto a Steccato di Cutro. «Siamo qui a Steccato di Cutro – continua Voce – a manifestare la nostra amarezza per quanto successo. La gente umana è qui, sono veramente diverse migliaia di persone».

«L’umanità non ha colorazione politica, non deve averla. Quello che ho visto in questi giorni e ho ascoltato dai familiari delle povere vittime è qualcosa che non pensavo mai di ascoltare. Non ho parole», conclude.

In centinaia dalla Puglia. «Un dovere essere qui a testimoniare»

«Siamo dove era giusto essere oggi, in centinaia dalla Puglia con la Cgil, espressione dell’associazionismo, dell’impegno civico e politico, tanti lavoratori e lavoratrici, giovani, per portare il nostro cordoglio, manifestare vicinanza ai famigliari di chi ha perso la vita, per chiedere basta con queste stragi». Lo sottolinea Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia. «Tanti pugliesi – evidenzia Gesmundo – che in un sabato di marzo hanno deciso che era un dovere essere qui a testimoniare che c’è una larga parte del Paese che reclama una gestione completamente diversa nella gestione dei fenomeni migratori. Qui dove ancora oggi si recuperano corpi di bambini, dove nessun esponente del governo è venuto e che ha provvedimenti che hanno più natura propagandistica. Perseguire gli scafisti? Bene, chiunque specula su questo fenomeno va perseguito. Ma non basta se di contro non si costruiscono percorsi legali di ingresso, corridoi umanitari, da concordare in sede europea e con gli stati di provenienza». Per la Cgil Puglia non basta allargare le maglie dei flussi di ingresso per motivi di lavoro: «Non c’è correlazione – prosegue il sindacalista – con il tema delle migrazioni, di chi fugge da miserie e guerre, non ci può essere paragone nei numeri. Il primo passo sarebbe abolire la legge Bossi-Fini, una norma che condanna all’irregolarità migliaia di persone». «Basta con logiche poliziesche e repressive, basta con le detenzioni legalizzate dei Cpr – conclude – occorre costruire anche una accoglienza degna. Se non si fa tutto questo non fermeremo le stragi e alla prossima inevitabile tragedia trionferà l’ipocrisia istituzionale».







Una trentina di autobus arrivati dal Sud e dal Centro Italia

Sono all’incirca una trentina gli autobus che hanno raggiunto Steccato di Cutro per partecipare alla manifestazione “Fermare la strage subito”, organizzata dalla Rete 26 febbraio dopo il naufragio del barcone di migranti che ha causato fino ad oggi 74 vittime accertate. I mezzi provengono da varie regioni del sud e del centro Italia. Alla manifestazione si prevede l’afflusso di migliaia di persone. Tra i dimostranti molte bandiere della Cgil e striscioni arcobaleno, oltre ad uno con la scritta “Fermare la strage subito”, tema dell’iniziativa, e qualche bandiera della Palestina. Il corteo si sta svolgendo nel massimo ordine.









«Colpa degli scafisti». E il corteo risponde con “Bella Ciao”

«Vergognatevi, la colpa è degli scafisti e voi state strumentalizzando questa tragedia”. A gridarlo dal balcone è un’abitante di Steccato di Cutro durante il corteo per le vittime del naufragio. I manifestanti hanno risposto cantando “Bella Ciao” e la signora ha chiuso le imposte.