Missione di soccorso al largo della Calabria, 500 migranti arrivati a Crotone – FOTO

L’allarme

CATANZARO Un peschereccio con circa 500 migranti a bordo sta facendo ingresso nel porto di Crotone con l’ausilio di un rimorchiatore. Le unità della Guardia costiera sono in assistenza. Non è stato possibile effettuare il trasbordo dei migranti sulle unità della Guardia costiera a causa delle condizioni meteomarine avverse. Al porto si è messa in moto la macchina organizzativa con ambulanze e mezzi di soccorso della Croce Rossa, con i sanitari pronti a fornire la prima assistenza. A bordo ci sarebbero numerosi minori e molte donne. I giornalisti e le telecamere sono tenuti lontani dalla zona dello sbarco. Dopo l’avvistamento della barca, segnalata da Frontex a circa 70 miglia da Crotone, è scattata subito l’operazione di soccorso che ha impegnato diverse unità navali della Capitaneria di porto ed un elicottero proveniente da Catania. Un’operazione che si presenta complessa dal momento che le due navi militari, una volta giunte davanti alla costa di Crotone, dovranno trasbordare i migranti su motovedette leggere che a loro volta li porteranno ai moli. Gli altri duecento migranti saranno invece sbarcati a Roccella Ionica.

Le operazioni

Cinque motovedette, tre navi e un aereo della Guardia costiera. A cui si è aggiunta anche una nave della Marina militare. È lo spiegamento di forze messo in campo da oggi per un’imponente operazione di soccorso di migranti al largo della Calabria. Si tratta di circa 1.300 persone su imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere l’Italia. Tre motovedette della Guardia Costiera stanno operando, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della Guardia Costiera – Nave Dattilo e ulteriori 3 motovedette – stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia da Roccella Ionica.

I soccorsi, coordinati dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità Sar italiana, risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore anche con l’impiego di un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della Guardia Costiera.

L’allarme di Alarm phone: «Intervenire»

🆘! ~500 vite in pericolo al largo della #Sicilia!



Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall'area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi! pic.twitter.com/3y0AMiSZ0f — Alarm Phone (@alarm_phone) March 10, 2023

«Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall’area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!». Lo scrive sui Twitter Alarm Phone, il servizio telefonico che riceve le richieste di soccorso nel Mediterraneo.

A bordo del motopeschereccio c’è una «situazione di grave pericolo» dice il capomissione di Mediterranea Saving Humans sottolineando che «tra le 9 e le 10 di questa mattina l’aereo Eagle 1 di Frontex ha sorvolato la posizione dell’imbarcazione e lo stesso ha fatto un elicottero della Us Navy». Mediterranea chiede che venga lanciata subito un’operazione di soccorso. «Non c’è un minuto da perdere. Mrcc Roma ha tutte le informazioni da diverse ore. E a scanso di equivoci, questa è una situazione di distress, non è un’operazione di polizia che serve, si tratta di un peschereccio strapieno di profughi in fuga, che chiede aiuto, ci sono decine di donne e bambini e da bordo segnalano che stanno già imbarcando acqua». Per questo, conclude Cararini, «chiediamo che per favore inviino le motovedette e i mezzi aerei della Guardia costiera, che aprano un evento Sar».

Sea Watch: «L’Italia ignora il supporto offerto dalle Ong»

Sea Watch commenta la situazione di emergenza in un tweet, dove scrive che negli ultimi due giorni l’aereo Sea Bird «ha avvistato 36 imbarcazioni in difficoltà. La guardia costiera italiana ha provato a soccorrere altre sette imbarcazioni con la loro motovedetta già sovraffollata. Nel frattempo, il Centro italiano di coordinamento del soccorso in mare ignora il supporto offerto dalle Ong. In mare servono tutte le navi, delle autorità e della società civile, mentre il nuovo decreto va esattamente nella direzione contraria. Inaccettabile».

Attesi 500 migranti al porto di Reggio Calabria

Circa 500 migranti arriveranno domani mattina nel porto di Reggio Calabria a seguito di un’operazione di soccorso effettuata dalla Guardia Costiera. L’orario di arrivo nello scalo reggino è previsto intorno alle 6.30 di domani mattina. Secondo quanto si apprende la macchina dei soccorsi è già a lavoro per predisporre quanto necessario per la prima accoglienza. I migranti verranno ospitati nella palestra di una scuola di Gallico.

Occhiuto: «Soccorsi complicati, sono preoccupato»

«Sono preoccupato perché ci sono circa 1.300 migranti che secondo Frontex possono avere dei problemi in navigazione e mi dicono che i soccorsi sono piuttosto complicati. Il tema ormai non è soltanto dell’accoglienza, ma del soccorso in mare». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sui possibili nuovi arrivi di migranti nei porti calabresi e sulle operazioni di salvataggio a largo delle coste regionali. «Ho proposto, e spero che qualcuno mi ascolti – aggiunge – che l’Europa debba pensare a strutture europee per fare i soccorsi. Anni fa c’era in Italia il programma ‘Mare Nostrum’, fu molto contrastato perché era un programma nazionale e si disse che era lo Stato che faceva da taxi per fare arrivare i migranti. Però se si facesse un Mare Nostrum a livello europeo, e l’Europa con navi battenti bandiera europea salvasse i migranti e si occupasse di ricollocarli già quando sono sulle navi nei diversi Paesi d’Europa – conclude -, in un colpo solo riusciremmo a salvare tante vite e a dare una risposta alla necessità che sia l’Europa ad occuparsi dei collocamenti».