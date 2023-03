Barcone rovesciato nelle acque libiche: molti dispersi. Accuse all’Italia

il nuovo naufragio

ROMA In un tweet di Mediterranea Saving Humans, in riferimento al barcone alla deriva nelle acque libiche, si afferma che «secondo diverse fonti» l’imbarcazione «si è rovesciata stamattina e molte delle 47 persone a bordo risultano disperse». La Ong prosegue affermando che «le autorità Italiane da ieri avevano dato istruzioni alle navi mercantili presenti in zona, assumendo coordinamento Sar. Ma i mercantili si sono limitati a osservare per 24 ore. Non risultano mobilitate le navi militari operative nell’area per Eunavformed e Irini». Alarm Phone afferma che «le autorità italiane hanno ritardato consapevolmente i soccorsi e hanno lasciati morire» i migranti che erano a bordo del gommone alla deriva nelle acque libiche. In ogni caso, al momento, non ci sono conferme ufficiali del naufragio. Secondo la Ong «a pochi giorni dal naufragio di Cutro, siamo di fronte a un nuovo drammatico caso di non assistenza e ritardo nei soccorsi a persone in pericolo in mare», si legge nel tweet. «Si faccia subito ogni sforzo possibile per recupero dei dispersi e salvezza delle loro vite», aggiunge Mediterranea Saving.