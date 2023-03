Il Basketball Lamezia doppia Forio al “Palasparti”

basket

LAMEZIA TERME Gara come da pronostico per il Basketball Lamezia, che nel match postlunch della domenica di C Gold fa ruotare tutto il roster nella vittoria contro i giovani di Forio. Tenuto a riposo Boffelli, si rivede dopo un lungo stop per infortunio in campo Tagliano, under piemontese che aveva iniziato la stagione nell’alternarsi nelle rotazioni sotto canestro. Le fenici gialloblu mandano a referto 9 giocatori su 11 entrati in

campo, mentre dall’altra parte D’Ambra e Barbieri sono le uniche bocche

di fuoco per gli ospiti. Prossimo impegno, dopo il turno di riposo, per Monier e compagni sarà la trasferta a Sant’Antimo del 25 marzo, con l’ultima modifica del regolamento (a disputare i play off contro le ultime 2 del girone oro saranno le prime due del girone d’argento) a dare un po’ più di interesse a questa fase post season in cui non sono previste retrocessioni ma salgono da 4 a 5 le promosse in serie B Interreggionale dal girone organizzato dalla Fip Campania. Per la truppa di coach Del Vecchio a disposizione 6 gare per recuperare il gap rispetto a Rende e Sant’Antimo, con Potenza più distaccata in vetta.

Il tabellino

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA – FORIO BASKETBALL 134-67

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic, Jarasiunas 17, Monier 15, Datouwei 25, Morabito, Vita Sadi 22, Hajrovic 16, Boffelli, Lopez 11, Miscimarra 5, Labovic 8, Tagliano 15. Coach: Del Vecchio.

FORIO BASKETBALL: D’Ambra 21, Iacono 4, De La Rosa 7, Myha, Gonzalez Flores, Patalano, Barbieri 35.