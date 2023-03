Maltempo a Cosenza, Mazzuca: «Encomiabile il lavoro delle Cooperative comunali»

la nota

COSENZA «Nel sottolineare la tempestività con la quale si è attivata la macchina comunale per fronteggiare in tempi brevi l’emergenza determinatasi ieri a Cosenza a seguito della tromba d’aria abbattutasi sulla città, desidero rivolgere un particolare plauso e i miei più vivi ringraziamenti all’encomiabile lavoro svolto dalle Cooperative comunali». A dirlo, in una nota, il presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca. «Con puntualità e particolare spirito di abnegazione, i lavoratori delle cooperative hanno profuso, senza risparmio di energie, un notevole sforzo che ha consentito in breve tempo di individuare le criticità e di dare immediata attuazione agli interventi necessari, mettendo in sicurezza le zone del territorio cittadino colpite dal violento nubifragio e dalle forti raffiche di vento. Un plauso carico di riconoscenza va indirizzato anche all’ing.Antonio Moretti, direttore dell’esecuzione del contratto dei servizi di decoro urbano e verde pubblico, che ha coordinato le operazioni di sua competenza. Anche ieri le cooperative comunali hanno saputo encomiabilmente fronteggiare la situazione critica improvvisamente verificatasi ed è per questo che meritano il ringraziamento dell’intera città».