Il commissario Ue Schinas: «Wagner svolge un ruolo accessorio»

migrazioni

STRASBURGO «Il gruppo Wagner svolge un ruolo accessorio nel contesto migratorio e ciò che causa i flussi migratori sono le condizioni delle persone nei Paesi di partenza o di transito». Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. «Nei Paesi di origine e di transito dobbiamo costruire le condizioni affinché le persone abbiano una vita migliore, piuttosto che mettere la loro vita nelle mani dei trafficanti, ecco cosa causa il flusso. Wagner è accessorio» a questo, ha detto Schinas. «La causa principale della migrazione è che le persone si spostano per avere una vita migliore o per sfuggire a guerre e persecuzioni. Dobbiamo quindi lavorare con i Paesi di origine e di transito, e uno dei tre elementi della nostra azione politica, sia a livello operativo che legislativo, è proprio questo. Affrontare le cause profonde della migrazione», ha aggiunto. «Il 10 per cento dei nostri finanziamenti esterni è ora destinato alle questioni legate alla migrazione. Abbiamo mobilitato tutti i membri del Collegio per lavorare nei Paesi terzi. Dobbiamo lavorare a monte, dove c’è il problema, e perdere tempo sui lati accessori delle cause profonde non credo serva a molto», ha detto. «L’Unione europea – ha sottolineato il commissario Ue – ha salvato un milione di vite. L’Europa siamo tutti noi, sono gli Stati membri, il Parlamento europeo, la Commissione. Abbiamo un bilancio dell’Ue e l’Italia – ha evidenziato il vice presidente della Commissione – è uno dei grandi beneficiari del nostro aiuto in materia di migrazione, e stiamo lavorando fianco a fianco con le autorità italiane. In questi tre anni e mezzo, abbiamo cercato di influenzare tutti i parametri del fenomeno migratorio. Una cosa non abbiamo ancora fatto. E cioè farlo sulla base di un sistema europeo fondato sul diritto dell’Ue, concordato dalle istituzioni e immediatamente applicabile – ha concluso -».

Johansson: La Guardia Costiera italiana sta facendo un ottimo lavoro

«La Guardia costiera italiana sta facendo un ottimo lavoro e sta salvando molte vite. Dobbiamo ricordare che le autorità italiane, la Guardia costiera, nello stesso fine settimana della tragedia di Cutro, hanno salvato 1.300 persone. Stanno facendo un ottimo lavoro. E’ importante riconoscerlo». Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, sempre nel corso della conferenza stampa di presentazione della comunicazione sulla gestione delle frontiere e la raccomandazione sui rimpatri, al Parlamento europeo di Strasburgo.