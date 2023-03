Maltempo, domani allerta gialla su parte della Calabria per rischio idrogeologico

meteo

ROMA Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di domani, mercoledì 15 marzo, è stata valutata allerta gialla per rischio idrogeologico su parte della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Già da questa sera una perturbazione di origine atlantica sta interessando il basso Tirreno coinvolgendo anche la Calabria con un peggioramento del tempo. Domani, seppure con intensità debole, previste piogge anche sul versante ionico. Potrebbe nevicare anche sopra i 1400 metri.