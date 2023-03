Ambasciatore dei Paesi Bassi incontra il prefetto Ricci: «Strategia condivisa sull’immigrazione»

La visita

CATANZARO In data odierna, l’Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia, Willem Alexander van Ee, in occasione del viaggio organizzato in Calabria, ha fatto visita al Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci.

Nel corso dell’incontro, in un disteso clima di fattiva collaborazione, sono state illustrate e condivise le peculiarità del territorio calabrese, caratterizzato anche dalla presenza di bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed archeologiche.

L’Ambasciatore, inoltre, si è soffermato sul tema dell’immigrazione, auspicando una strategia condivisa e comune, a livello europeo, per gestire al meglio il fenomeno migratorio.