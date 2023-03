Covid in Calabria, due vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 3%

il monitoraggio

CATANZARO Sono 59 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 23.08%. Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 2 decessi. Lieve aumento dei ricoveri in reparto (+1, in totale sono 171, stabili i ricoveri in terapia intensiva (in totale sono 3).

Il bollettino della Regione

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 632511 (+59) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4266151 (+1.918).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 389 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112544 (112108 guariti, 436 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 222 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188567 (187072 guariti, 1495 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 20 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59957 (59676 guariti, 281 deceduti),

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 124 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209429 (208503 guariti, 926 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 36 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53595 (53394 guariti, 201 deceduti).