LameziaEuropa spa, Chieffallo riconfermato al vertice del Cda

La nomine

LAMEZIA TERME «Presieduta da Leopoldo Chieffallo si è riunita, in seconda convocazione con la presenza del 77,17% del capitale sociale, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della LameziaEuropa che, tra gli altri punti all’ordine del giorno, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per compiuto triennio. All’unanimità Leopoldo Chieffallo è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel Consiglio di Amministrazione sono stati inoltre nominati Vincenzo Bifano, Ugo Cappelli, Antonio Gaetano e Celeste La Gamba». Lo comunica una nota della società di gestione e promozione dell’Area di Sviluppo Regionale di Lamezia Terme e della Regione Calabria che aggiunge: «Sempre all’unanimità è stato riconfermato il Collegio Sindacale uscente costituito da Mario Antonini presidente, Alberto Gigliotti e Gregorio Tassoni membri effettivi, Aurelio Adamo e Francesco Saverio Nitti membri supplenti».

«All’Assemblea – è detto – in rappresentanza degli Azionisti hanno partecipato: per il Comune di Lamezia Terme il Sindaco Paolo Mascaro; per la Provincia di Catanzaro il Presidente Amedeo Mormile; per la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia il Presidente Pietro Falbo; per Fincalabra spa Francesca Lopez su delega del Presidente Alessandro Zanfino, per il Comune di Soveria Mannelli il Sindaco Michele Chiodo, per il Comune di San Mango D’Aquino il Sindaco Luca Marrelli, per Ecologia Oggi spa Giuseppe Mastroieni su delega del presidente Eugenio Guarascio. Per Lameziaeuropa, oltre al presidente Chieffallo, i membri del CDA uscente Vincenzo Bifano, Annamaria Mancini e Francesco Pascuzzi, per il Collegio Sindacale il presidente Mario Antonini ed i sindaci effettivi Gregorio Tassoni e Alberto Gigliotti, la responsabile amministrativa Laura Chirumbolo ed il dirigente Tullio Rispoli».

«Nel corso del dibattito assembleare – si legge nella nota – tutti i rappresentanti degli Azionisti intervenuti ed in particolare il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il Presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo e Francesca Lopez di Fincalabra spa hanno espresso pieno apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente Chieffallo e dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del Collegio Sindacale e della struttura operativa e per la visione di sviluppo dell’area industriale di Lamezia Terme oggi sempre più al servizio dell’intera Calabria, su cui si sta lavorando in piena condivisione con tutti gli Enti competenti e con i Sindaci dei 21 Comuni del Comprensorio Lametino».

«Lavoro già svolto – conclude la nota – che insieme tutti gli Azionisti in piena continuità vogliono proseguire, che ha già permesso di raggiungere importanti obiettivi operativi e strategici, l’avvio della fase realizzativa di progetti di sviluppo pluriennali ed il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario della società. Ciò nonostante le oggettive e difficili situazioni economiche in corso legate alla pandemia ed aggravate ancor oggi dal drammatico conflitto bellico in Ucraina».