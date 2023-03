Credit Suisse, arrivano prestiti per 54 miliardi di dollari. Torna l’ottimismo

Turbolenze finanziarie

Gli occhi degli investitori restano puntati sulla crisi di Credit Suisse, che ieri ha portato a picco i listini europei. L’ottimismo è tornato dopo che la banca svizzera si è mossa per sostenere la sua posizione di liquidità, mentre c’è attesa per la riunione di politica monetaria della Bce. Credit Suisse ha fatto sapere che eserciterà l’opzione per prendere a prestito fino a 54 miliardi di dollari dalla Banca Nazionale Svizzera a sostegno della liquidità e della fiducia degli investitori.

La strategia della Bce



Intanto la Bce ha contattato le banche sotto la sua vigilanza per chiedere informazioni sulla loro esposizione finanziaria nei confronti dell’istituto svizzero. La Banca centrale europea oggi rivelerà le prossime mosse di politica monetaria. La maggior parte degli analisti scommette su un incremento dei tassi da 50 punti base come annunciato. Tuttavia, non c’è dubbio che la crisi del settore bancario, avviata dal crollo dell’americana Svb cui si e’ aggiunta la tegola Credit Suisse, ha cambiato parecchio le carte in tavola e non è escluso che alla fine la Bce si limiti a un rialzo di soli 25 punti base.

I titoli

I titoli delle banche tentano il rimbalzo a Piazza Affari dopo le sospensioni e le pesanti perdite di ieri. Sui mercati è tornata la fiducia dopo che Credit Suisse ha reso noto che la Banca Nazionale Svizzera e’ pronta a prestarle fino a 50 miliardi di franchi. Sul listino spiccano Unicredit e Finecobank che avanzano entrambe del 3,38% e Bper Banca che sale del 2,79%. Bene anche Banco Bpm che guadagna il 2,78% e Intesa Sanpaolo che segna +2,83%. Scatta anche Mps (+3,59%) e Mediobanca sale dell’1,69%.