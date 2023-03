«Ludoteche chiuse, che fine faranno bambini e operatrici?»

l’appello

Sulla scia dello smantellamento dei servizi pubblici che ha cambiato radicalmente e negativamente il volto della città, ecco l’ennesimo schiaffo ad un quartiere ormai martoriato. Non bastano i crolli, non basta l’abbandono e il degrado di uno dei centri storici più belli d’Italia. Ora si tagli anche l’unico servizio pubblico per i bambini.

Tutto ciò che secondo questa amministrazione doveva essere spostato e tolto dal centro storico è stato già collocato in città, i piccoli pezzi che rimanevano sono stati eliminati. La sede delle poste è stata l’ultima in ordine cronologico.

Oggi si va ad aggiungere la cancellazione di un servizio fondamentale per 30 famiglie del centro storico e 5 operatrici.

Il comune di Cosenza ha lasciato che l’esperienza della ludoteca di quartiere giungesse al termine, senza muovere un dito e provare a porre rimedio in tempo.

In un contesto sociale al limite, con un’esistente integrazione dei nuovi abitanti, con problemi strutturali che rappresentano un pericolo costante per i bambini che vivono il quartiere, con numerose zone d’ombra e intere zone diventate terra di nessuno, chiudere questo servizio è un vero e proprio sfregio.

I bambini che vivevano quel posto trovavano nella ludoteca aggregazione, socialità, ma soprattutto un presidio educativo e culturale che li teneva lontani dalla strada.

Uno sfregio alle famiglie che riuscivano a gestirsi e a respirare trovando una zona franca e sicura per i loro figli. Famiglie che tante volte vivono la precarietà lavorativa e la pressione generata da una crisi economica e un carovita che ci sta schiacciando nella sua morsa lasciandoci senza soldi già a metà mese. Tante famiglie sono costrette a doppi lavori pur di tirare a campare e la ludoteca rappresenta un servizio di supporto fondamentale. Affidarsi ad un privato rappresenterebbe un ulteriore spesa che graverebbe sulle condizioni già precarie e stressanti.

Siamo veramente indignati e ci chiediamo fino a che punto si voglia distruggere il centro storico e ciò che ancora lo mantiene vivo?

Una città non può basare i servizi sociali, che dovrebbero essere garantiti, solo sul lavoro volontario che alcune associazioni fanno. Non si può sempre sperare nel buon senso e nella buona volontà di persone che hanno a cuore questo posto e portano avanti iniziative di supporto scolastico e doposcuola solo per amore del prossimo e del quartiere.

Vogliamo che il diritto che questo servizio rappresenta sia garantito. Vogliamo che le operatrici abbiano una stabilità lavorativa, che siano giustamente retribuite ed escano dalle condizioni di precarietà e di incertezza sul futuro.

Ancora una volta chi dovrebbe dare risposte non proferisce parola. Chiediamo la riapertura immediata della ludoteca del centro storico.