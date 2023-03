Parte il progetto di restauro dell’Abbazia di Corazzo

l’evento

«La decima edizione del Premio Muricello coordina domenica 19 marzo in Piazza Municipio a Carlopoli alle 17 l’evento di “Presentazione del progetto di Restauro, Consolidamento e Valorizzazione dell’Abbazia di Santa Maria di Corazzo”. L’incontro sarà preceduto da una visita all’Abbazia stessa che inizierà alle ore 16 con la posa della prima pietra ad opera dell’impresa che dovrà effettuare i lavori». È quanto si legge in una nota firmata Antonio Chieffallo (presidente dell’associazione Muricello), Emanuela Talarico (sindaco di Carlopoli) e Ugo Floro (direttore artistico del Premio Muricello).

L’Abbazia, fondata dai benedettini nell’XI secolo nella frazione Castagna, ricostruita successivamente dai cistercensi nel XII secolo, costituisce dal punto di vista culturale, storico e religioso uno dei monumenti più significativi del territorio calabrese.

La soluzione progettuale individuata risulta essere perfettamente rispettosa del rudere nella sua consistenza originaria e nel suo suggestivo inquadramento paesaggistico, mediante l’applicazione di metodologie e tecniche idonee agli interventi di restauro archeologico.

Il progetto, secondo l’Archeologo Francesco Cuteri, docente dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, «restituisce alla struttura la dovuta attenzione, con un approccio fortemente conservativo, e fornisce gli strumenti per una prima messa in sicurezza degli spazi. È importante aver deciso, nonostante i tempi limitati, di entrare in abbazia in punta dei piedi. Questo permette di avere in futuro una prospettiva diversa, partendo dal fatto che il monumento deve rimanere un luogo in cui le rovine dialogano con il paesaggio».

Particolarmente soddisfatto il sindaco Emanuela Talarico: «La mia amministrazione ha assunto un preciso impegno verso l’intera comunità, il territorio del Reventino e quello regionale, operare seriamente ed in assoluta sobrietà al fine di porre rimedio e risolvere tutte le gravi problematiche che avevano determinato il rischio concreto di perdere il finanziamento. Abbiamo lavorato duramente, con poco tempo a disposizione, e siamo riusciti a realizzare un progetto che ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste, a partire dal parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Catanzaro e Crotone, con la quale la sottoscritta e gli amministratori hanno collaborato, insieme ai progettisti, (tutti docenti universitari di fama nazionale e internazionale) ed ai tecnici che hanno partecipato ai lavori. Non meno importante sottolineare che sono state avviate e già concluse le procedure per l’affidamento dei lavori di restauro, consolidamento e valorizzazione dell’Abbazia. I lavori, pertanto, inizieranno nel mese di Aprile.»