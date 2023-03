«Vantaggi economici e occupazionali», Occhiuto promuove il Ponte sullo Stretto

la posizione

ROMA «Appena tornato al governo, il centrodestra compie un primo, decisivo passo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un obiettivo qualificante per gli Esecutivi guidati da Silvio Berlusconi, che avevamo cominciato a compiere ma poi la sinistra ha puntualmente interrotto. L’opera darà lavoro a migliaia di persone creando un indotto per la nazione di 100 miliardi in trent’anni, riducendo l’inquinamento e consentirà di portare l’alta velocità ferroviaria in Sicilia velocizzando il transito di persone e merci. Ora siamo di fronte ad una svolta, anche grazie all’azione determinante del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Si tratta di un’infrastruttura che toglierebbe la Sicilia dall’isolamento, rendendo la Calabria una fondamentale terra di passaggio, porterebbe Italo e Frecciarossa sull’isola, permetterebbe la costruzione dell’alta velocità Napoli-Palermo nel corridoio di Berlino, potenzierebbe enormemente i porti di Sicilia e Calabria, permetterebbe alle aziende di stabilirsi in Calabria e Sicilia per fornire merci, ridurrebbe fino a sei ore i transiti nello stretto durante gli esodi e tantissimi altri vantaggi, con decine di migliaia di posti di lavoro e liquidità immessa nel sud Italia fino a 10 miliardi. Un’opera fondamentale che deve essere fatta il prima possibile per il bene di questa terra». Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.