“Europa chiama…Calabria risponde”, focus sui fondi comunitari

COSENZA Proposte e iniziative concrete affinché i giovani siano protagonisti e non solo spettatori dei processi di sviluppo economico e sociale della nostra terra. Il convegno “L’Europa chiama…la Calabria risponde”, organizzato dal Kiwanis club “Città degli Enotri” di Cosenza a Pianette di Rovito, è stato un importante momento di confronto con rappresentanti del mondo politico, produttivo e universitario. Al centro del dibattito le possibilità offerte dall’Europa, la necessità di spendere i fondi di coesione e utilizzare strategicamente i finanziamenti Pnrr per garantire una crescita stabile dell’economia. I lavori sono stati introdotti e moderati dal presidente del Club “Città degli Enotri” Delly Fabiano. Dopo i saluti delle autorità kiwaniane presenti, gli interventi dei qualificati relatori. L’europarlamentare Lucia Vuolo, componente della commissione “Rapporti con i Paesi del Mediterraneo, turismo e pesca”, ha sottolineato l’importanza di conoscere i meccanismi e le strutture dell’Unione Europea. Vuolo ha poi offerto ai giovani kiwanian, che il presidente Delly Fabiano sta formando sulla progettualità, la possibilità di effettuare un tirocinio a Bruxelles. L’esperto di progettazione Europea Antonio Ioele ha sottolineato l’importanza della programmazione per poter accedere ai bandi e utilizzare le risorse che l’Europa mette a disposizione. Al dibattito hanno dato il loro contributo Franco Napoli, vicepresidente nazionale di Confapi e Ferdinando Verardi, vicepresidente istituto nazionale Urbanistica, i quali hanno evidenziato analisi e strategie necessarie per rendere la nostra terra più competitiva a livello nazionale e internazionale. Poi le proposte avanzate dagli studenti universitari, Pierfrancesco Perugini e Nello Muraca. Al termine del dibattito l’impegno assunto da Katya Gentile, presidente della sesta Commissione consiliare: “Sarà presto realizzato un osservatorio per le politiche giovanili”. I lavori sono stati conclusi dal governatore del Distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello il quale ha sottolineato l’importanza dell’evento: “La rete creata – ha detto il Governatore Chianello – porterà ad un miglioramento della qualità della vita della collettività, ma soprattutto dei giovani e dei bambini che sono la mission del Kiwanis . “Nel corso della serata -ha sottolineato Delly Fabiano – sono stati assunti impegni concreti, che sono sicura saranno portati a termine. Noi siamo il club del fare e siamo contenti e orgogliosi di questo risultato”