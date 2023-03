SERIE B

Prima vittoria in trasferta dell’era Ranieri: il Cagliari travolge per 4 a 0 la Reggina di Pippo Inzaghi nello scontro playoff al Granillo. Di nuovo poker. E ancora in gol gli uomini del 4 a 1 di venerdì scorso con l’Ascoli: Lapadula segna due reti, uno su rigore, e raggiunge al comando della classifica il barese Cheddira. Anche Mancosu a segno, pure lui dal dischetto. E nell’ultimo minuto di recupero gloria ancora una volta per Zappa, su assist di Lapadula. Un successo netto, con due reti per tempo. Cagliari nei 45 minuti iniziali trascinato a sinistra da Azzi, protagonista nei gol dell’uno e del due a zero. Nasce proprio da una palla messa in mezzo dall’italo-brasiliano il vantaggio della squadra di Ranieri: bravo Lapadula prima a girare di tacco nell’area piccola, poi a farsi trovare pronto sulla ribattuta dell’ex Colombi. Il secondo gol nasce ancora da una conclusione di Azzi: Camporese tocca di mano sul tiro dell’esterno rossoblù, l’arbitro non vede ma ci pensa il Var. Rigore trasformato da Lapadula che spiazza Colombi. Un bel Cagliari, compatto, bravo a sfruttare ogni occasione. E nella ripresa il copione è sempre quello: Reggina confusa, rossoblù solidi e pronti a colpire. L’episodio che chiude la gara al 16′ della ripresa: Pierozzi travolge Obert. E questa volta dal dischetto va Mancosu: Colombi ancora spiazzato. Poi partita che si trascina sino al 90′. Ultima emozione con Zappa goleador per la seconda volta di fila. Cagliari ora al quinto posto insieme al Pisa: lasciata dietro proprio la Reggina che, però, deve recuperare una gara. Quarto posto a cinque punti, ma il Bari deve ancora giocare. Il Cagliari non vinceva in trasferta dallo scorso 10 settembre, 2-0 a Benevento con gol di Lapadula e Luvumbo. Ora c’è la sosta, poi sabato 1 aprile alla Domus arriva il SudTirol di Bisoli. (ANSA).