Lavoro in edilizia, l’assessore regionale Calabrese incontra l’Ance e i sindacati

CATANZARO L’assessore regionale alla Politiche per il lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, ha presieduto un incontro con l’Ance Calabria e i rappresentanti sindacali di categoria per tracciare un percorso sull’attuazione del piano per il lavoro e per lo sviluppo del settore. All’iniziativa, che si è svolta oggi nella sede della Cittadella a Catanzaro, ha preso parte anche il direttore generale del Dipartimento Lavoro, Roberto Cosentino. Per l’Associazione nazionale Costruttori edili della Calabria sono, invece, intervenuti il presidente, Giovanbattista Perciaccante, e il direttore, Luigi Leone. Per i sindacati: Mariaelena Senese (Feneal Uil), Christian Demasi (Filca Cisl), e Simone Celebre (Fillea Cgil). “Un momento di confronto e di dialogo – ha dichiarato l’assessore Calabrese – che è stata anche l’occasione per tracciare un percorso comune e per mettere in evidenza le importanti opportunità offerte dal Pnrr. È necessario analizzare il territorio ed individuare le carenze del settore, indirizzando gli interventi sulle risorse umane e le figure professionali”. Nello specifico della formazione e della sicurezza del settore edilizia, si è anche concordato di stilare un protocollo d’intesa che dovrà indicare le priorità per un percorso sulla formazione professionale, puntando all’individuazione di profili specifici e corrispondenti, soprattutto, alle esigenze e alle peculiarità del territorio, raccordando in modo concreto domanda/offerta. “Un nuovo modello, innovativo – ha spiegato Calabrese – che dovrà permettere di avviare la formazione come primo step del mondo del lavoro, non escludendo, come più volte rimarcato dai partecipanti, il coinvolgimento delle scuole con gli Istituti professionali e le Università. Con la Giunta del presidente Occhiuto si sta proseguendo in tal senso, non solo per il settore edilizia ma anche per il turismo e l’agricoltura”. “L’Accordo – ha evidenziato Cosentino – sarà uno strumento di indirizzo per il campo dell’edilizia che considererà le necessità delle aziende e la sicurezza sul posto di lavoro”.