Cassano, continua la lotta all’abusivismo: demolita una vecchia stalla

“tolleranza zero”

CASSANO JONIO Non si ferma la lotta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, contro l’abusivismo edilizio sul territorio. Dopo l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato abusivamente in via Vittorio Emanuele, avvenuta mercoledì scorso, nella mattinata odierna la squadra manutenzione dell’ente nel quartiere Pietra San Marco del Capoluogo ha proceduto alla demolizione di una vecchia stalla per ricovero di animali realizzata in violazione di ogni norma in materia, che costituiva nocumento al decoro urbano, nonché pericolo per l’igiene pubblica e l’ambiente. Il sindaco Papasso ha inteso dare corso all’operazione di ripristino dello stato dei luoghi, anche su segnalazione di cittadini e ambientalisti, considerato che si tratta di una zona che offre una suggestiva vista panoramica sul paese. Il primo cittadino, ha colto l’occasione per ribadire a chiare note che non si tratta di azioni messe in campo contro nessuno, bensì di adempimenti necessari, anche a fini “didattici” per il ripristino della legalità, nonché per la tutela e salvaguardia del decoro urbano e sicurezza igienico sanitaria della collettività.