«Gli attriti nella maggioranza di Mascaro bloccano Lamezia. Basta con questo teatrino»

l’affondo

LAMEZIA TERME «La maggioranza dell’amministrazione Mascaro inizia a mostrare evidenti segni di logorio e attriti interni», così esordiscono le forze di cdx di Lamezia Terme.

«Il ritardo nella convocazione dei consigli comunali e della discussione di numerose mozioni importanti per la Città, oltre che gli ultimi accadimenti di mancato raggiungimento del numero legale nella maggioranza, è segnale evidente che i soggetti politici che la compongono iniziano a prendere le distanze, mostrando chiari e precisi malumori, dalla loro stessa amministrazione guidata da Mascaro. La Città – proseguono gli esponenti di FdI, FI, Udc – non può permettersi tali fasi di immobilismo. L’azione amministrativa deve poter essere operativa, efficace e continua, con progettualità e visione politica necessarie per il rilancio del territorio e la soluzione ai molteplici problemi che l’affliggono. Non è possibile – concludono gli esponenti del centrodestra – assistere a questo teatrino. Fino ad oggi abbiamo dimostrato maturità, responsabilità e amore reale per la Città, dimostrando spirito di collaborazione, dando il nostro contributo di idee e proposte, assicurando il numero legale allorquando necessario, ma se la loro unità è finita per meri giochi di poltrone, traggano al più presto le dovute conseguenze nel rispetto della Città».