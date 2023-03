Emiliano supera gli steccati politici: «Commovente il libro di Scopelliti»

il fatto

BARI «L’ho letto e per certi versi è commovente». Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Pd, ha definito il libro “Io sono libero” dell’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, esponente di centrodestra, libro presenta in un convegno a Bari. Alla presentazione, oltre a Scopelliti, ha partecipato anche l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini. «È il libro di un uomo che – ha proseguito Emiliano – sta affrontando una delle prove forse più difficili della vita, il carcere. Sia pure in periodi diversi, eravamo nella stessa funzione di Presidenti di Regione, in regioni molto complicate. Apprezzo molto il modo in cui Giuseppe Scopelliti ha affrontato questa prova così complicata. Per chiunque svolga attività complesse, che siano pubbliche o non pubbliche, sono molto elevati i rischi di fraintendimenti, o di situazioni in cui si infrange la legge quasi senza accorgersene, anche per le difficoltà che spesso comportano questi ruoli. In questi casi, occorre sempre una grande considerazione, sia da parte del sistema giudiziario, sia dal punto di vista del giudizio pubblico. Nel libro – ha concluso Emiliano – ho trovato riflessioni umane che mi hanno spinto ad essere qui per ragioni di affetto, anche su invito di Fabrizio Tatarella, che è un mio amico. Ma mi è cara anche l’occasione di salutare Gianfranco Fini, una persona che ho conosciuto e con la quale ho avuto buoni rapporti in passato».