«L’ospedale di Cosenza si appresta a rinascere»

il contributo

In questi ultimi anni la sanita cosentina ha vissuto una forte crisi. Tutto è iniziato con i tagli dei servizi che si sono registrati negli ultimi dieci anni, con la crisi Covid e con l’assenza seria di un territorio che assorbisse le richieste della popolazione demandate quasi esclusivamente all’hub dell’ospedale civile dell’Annunziata.

Il grande esodo verso il pronto soccorso, la correlazione con le case della salute non efficienti e le fragilità degli spoke provinciali hanno fatto il resto.

Mi pare che lentamente le cose stiano cambiando e di questo voglio darne atto al commissario straordinario Vitaliano De Salazar, che sta impostando un lavoro di qualità.

La vera, grande novità è l’accordo con l’università della Calabria per l’istituzione della facoltà di medicina che parte in autunno e che porterà benefici straordinari al nostro nosocomio. Lo farà in termini di clinica, di ricerca, di investimenti.

Certo, la discussione sulla costruzione del nuovo ospedale dovrà trovare una sua concretezza, proprio per rendere nel tempo più corposa l’idea di policlinico ma gli effetti non potranno che essere immediati.

La riorganizzazione della rete di emergenza non può prescindere da un atteggiamento diverso del territorio. I codici bianchi non dovrebbero nemmeno andare al pronto soccorso, così come un buon funzionamento delle strutture territoriali decongestiona l’ospedale da accessi che non possono essere gestiti.

Si tratta di vedere quella politica sanitaria che è essenziale per i cittadini.

Il lavoro embrionale impostato all’azienda ospedaliera promette di restituire fiducia ai cittadini verso un ospedale che deve tornare a essere prezioso ma che non può rappresentare l’unica possibilità di cura.

*Vice capogruppo di Fratelli d’Italia Camera dei deputati